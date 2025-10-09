Вопрос: «Можно ли оспорить график отпусков?»

По закону график отпусков утверждается работодателем каждый год — не позднее, чем за две недели до нового года. При его составлении должны учитывать мнение профсоюза, но не обязательно желания каждого сотрудника.

Если вы не согласны с датами, подписывать график не нужно. Но и это вас не освободит: в отпуск всё равно придётся идти в те сроки, которые там указаны. Работодатель вправе составить акт об отказе от подписи, и график будет действовать.

Изменить даты можно только по соглашению сторон: вы пишете заявление, начальник согласовывает. Если договориться не удалось, остаётся вариант жалобы — в трудовую инспекцию, профсоюз или суд. Но тогда придётся доказывать, почему вам необходимы другие даты.

Есть категории работников, для которых работодатель обязан дать отпуск в удобное для них время. Это, например, доноры, мужья женщин, находящихся в декретном отпуске, и некоторые другие группы.

Важно знать: отпуск — это ваше право, но порядок его предоставления определяет график. Внести в него изменения можно, но только при согласии работодателя или через надзорные органы.