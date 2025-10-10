Отсутствие прививок у ребенка
Вопрос: «Если у ребенка поставлены не все прививки, могут ли ему запретить посещать школу?»
Татьяна В., г. Улан-Удэ
Прививки в России добровольные. Отсутствие вакцинации само по себе не может быть основанием для отказа в приёме в школу. Но есть исключение: если в классе или районе вспышка инфекций, непривитых детей могут временно отстранить для их же защиты и безопасности других. Это прописано в законе № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике".
Зачем нужен сертификат о прививках? Это документ, где фиксируются все сделанные ребёнку вакцины (форма № 156/у-93). Его ведут в поликлинике, данные дублируются в школьной медкарте и в электронном виде на «Госуслугах».
К первому классу (6–7 лет) ребёнку обычно делают:
- вторую дозу КПК (корь, паротит, краснуха);
- ревакцинацию против полиомиелита;
- ревакцинацию против дифтерии и столбняка (АДС-М);
- ревакцинацию против туберкулёза (БЦЖ — только при отрицательной пробе).
В старших классах продолжаются ревакцинации:
- в 14 лет - АДС-М;
- ежегодно - прививка от гриппа;
- "догоняющие" прививки от кори и краснухи, если ребёнок не болел и не прививался;
- дополнительные прививки по показаниям: от клещевого энцефалита, ветрянки, гепатита А и др.
Что делать, если есть пропуски? Начинать "с нуля" не нужно. Вакцинацию догоняют по специальным схемам. Допускается делать несколько прививок за один визит разными шприцами (кроме БЦЖ).
Перед школой проверьте документы о прививках (в поликлинике или на "Госуслугах") и обсудите с педиатром план вакцинации. Врач подскажет, какие дозы нужно догнать и как правильно сочетать разные вакцины.