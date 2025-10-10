Отсутствие прививок у ребенка

Общество 10.10.2025 в 09:00

Вопрос: «Если у ребенка поставлены не все прививки, могут ли ему запретить посещать школу?»

Татьяна В., г. Улан-Удэ

Прививки в России добровольные. Отсутствие вакцинации само по себе не может быть основанием для отказа в приёме в школу. Но есть исключение: если в классе или районе вспышка инфекций, непривитых детей могут временно отстранить для их же защиты и безопасности других. Это прописано в законе № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике".

Зачем нужен сертификат о прививках? Это документ, где фиксируются все сделанные ребёнку вакцины (форма № 156/у-93). Его ведут в поликлинике, данные дублируются в школьной медкарте и в электронном виде на «Госуслугах».

К первому классу (6–7 лет) ребёнку обычно делают:

- вторую дозу КПК (корь, паротит, краснуха);

- ревакцинацию против полиомиелита;

- ревакцинацию против дифтерии и столбняка (АДС-М);

- ревакцинацию против туберкулёза (БЦЖ — только при отрицательной пробе).

В старших классах продолжаются ревакцинации:

- в 14 лет - АДС-М;

- ежегодно - прививка от гриппа;

- "догоняющие" прививки от кори и краснухи, если ребёнок не болел и не прививался;

- дополнительные прививки по показаниям: от клещевого энцефалита, ветрянки, гепатита А и др.

Что делать, если есть пропуски? Начинать "с нуля" не нужно. Вакцинацию догоняют по специальным схемам. Допускается делать несколько прививок за один визит разными шприцами (кроме БЦЖ).

Перед школой проверьте документы о прививках (в поликлинике или на "Госуслугах") и обсудите с педиатром план вакцинации. Врач подскажет, какие дозы нужно догнать и как правильно сочетать разные вакцины.

