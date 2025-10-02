Общество 02.10.2025 в 09:08

В Бурятии строят новую школу в Оймуре

Она рассчитана на 150 учеников
Текст: Андрей Константинов

В Бурятии продолжается развитие образовательной инфраструктуры. Так, в селе Оймур Кабанского района возводят новую школу, рассчитанную на 150 учащихся. Финансирование объекта в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» составляет свыше 500 миллионов рублей.

- Сейчас на строительной площадке проводятся работы по устройству перекрытия над подвалом, колонн первого этажа, возведение кирпичных наружных стен и монтаж водопроводных сетей. Готовность объекта на сегодня составляет 25%. Завершающий этап строительства намечен на будущий год, - сообщил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Евгений Коркин.


Проект новой школы представляет собой здание из семи блоков различной этажности, где каждый блок имеет своё назначение. Для старшеклассников предусмотрен блок А с учебными классами, учительской и музеем. Блок Б отведён под начальную школу с учебными и игровыми помещениями. В блоке В разместятся столовая на 80 мест и библиотека. Блок Г объединит пищеблок, спортзал, актовый зал и административные помещения. Отдельно стоящий одноэтажный блок Д займёт спортивный зал, а блок Е предназначен для мастерских по обработке металла и дерева.


Напомним, единственная школа в селе Оймур была возведена более века назад. За прошедшие годы деревянное здание значительно обветшало и пришло в аварийное состояние. Новое образовательное учреждение позволит создать безопасную и современную среду для обучения.


В настоящее время в Бурятии идет строительство еще двух школ: на 760 учеников в центре Улан-Удэ и на 176 мест в селе Хоринск.

Фото: Управление капитального строительства
