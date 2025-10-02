Общество 02.10.2025 в 09:54

Из Улан-Удэ в Казань отменили прямые рейсы

Эту информацию подтвердил гендиректор аэропорта «Байкал»
Текст: Светлана Чун-зу-мин
Фото: архив «Номер один»

Накануне стало известно об отмене прямых рейсов из столицы Бурятии в Казань – авиакомпания Nordwind приостановила программу.

Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», последний рейс из столицы Татарстана сделают 10 октября, а туда – 11 октября. Пассажиры уже получили СМС о возврате денег на билет тем, кто купил их на более поздние даты. Для возврата нужно обратиться в авиакомпанию.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев подтвердил информацию об отмене рейсов.

«Причины лучше уточнить у авиакомпании. У нас нет информации. Прямые рейсы должны были осуществляться до конца года», - рассказал Гармаев корреспонденту «Номер один».

