Из Улан-Удэ в Казань отменили прямые рейсы

Накануне стало известно об отмене прямых рейсов из столицы Бурятии в Казань – авиакомпания Nordwind приостановила программу.

Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», последний рейс из столицы Татарстана сделают 10 октября, а туда – 11 октября. Пассажиры уже получили СМС о возврате денег на билет тем, кто купил их на более поздние даты. Для возврата нужно обратиться в авиакомпанию.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев подтвердил информацию об отмене рейсов.

«Причины лучше уточнить у авиакомпании. У нас нет информации. Прямые рейсы должны были осуществляться до конца года», - рассказал Гармаев корреспонденту «Номер один».