Общество 02.10.2025 в 09:54
Из Улан-Удэ в Казань отменили прямые рейсы
Эту информацию подтвердил гендиректор аэропорта «Байкал»
Текст: Светлана Чун-зу-мин
Накануне стало известно об отмене прямых рейсов из столицы Бурятии в Казань – авиакомпания Nordwind приостановила программу.
Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», последний рейс из столицы Татарстана сделают 10 октября, а туда – 11 октября. Пассажиры уже получили СМС о возврате денег на билет тем, кто купил их на более поздние даты. Для возврата нужно обратиться в авиакомпанию.
Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев подтвердил информацию об отмене рейсов.
«Причины лучше уточнить у авиакомпании. У нас нет информации. Прямые рейсы должны были осуществляться до конца года», - рассказал Гармаев корреспонденту «Номер один».
Тегиотмена рейсов казань