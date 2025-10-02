Монголия в полтора раза нарастит экспорт угля в Китай

В отличие от России, в отношении которой Китай ввёл пошлины на поставку угля, Монголия пользуется благами беспошлинной взаимной торговли и наращивает поставку чёрного топлива в КНР.В настоящее время Монголия ежедневно пропускает в среднем 1500 транспортных средств, перевозящих уголь, сообщает агентство «Монцамэ». Во время посещения пограничных переходов Ганцмод-Гашуунсухайт первый заместитель премьер-министра Монголии, министр экономики и развития Ням-Осорын Учрал и министр автомобильных дорог и транспорта Борхуугийн Дэлгэрсайхан договорились увеличить это количество до 2000-2500 автомобилей в день.Во время работы на пограничных переходах Ганцмод-Гашуунсухайт министры Монголии встретились с официальными лицами Народного правительства Автономного района Внутренняя Монголия КНР, чтобы скоординировать усилия по расширению пропускной способности пограничных переходов, увеличению пространства на их территориях, увеличению числа сотрудников таможни и совершенствованию процедур обработки грузов.Стороны обменялись мнениями о политике и мерах, осуществляемых правительством Монголии для увеличения внешнеторгового оборота и экспорта продукции горнодобывающей промышленности, в частности, угля. Они также отметили позитивные результаты, достигнутые с момента работы нового правительства Монголии, включая торговлю углем на бирже, оптимизацию пограничных таможенных операций и ускорение транспортировки.