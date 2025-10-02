Общество 02.10.2025 в 10:11

За полученную травму в Бурятии мужчина отсудил 500 тысяч рублей

Из-за обрушения земли он «заработал» перелом позвоночника
Текст: Елена Кокорина
Под контролем судебных приставов Бурятии жителю Еврейской автономной области выплатили компенсацию морального вреда за причиненный вред здоровью. За травму позвоночника, полученную на производстве он получил полмиллиона рублей.

Мужчина работал проходчиком на республиканском предприятии, которое занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В результате обрушения земли он получил закрытый компрессионный перелом позвоночника и проходил лечение в течении 1,5 лет.

- В связи с частичной утратой трудоспособности работник обратился в суд на работодателя за возмещением компенсации морального вреда. При определении размера компенсации суд учел фактические обстоятельства, при которых был причинен вред здоровью, и постановил взыскать с работодателя 500 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, в рамках которого требование судебного пристава было исполнено. На сегодняшний день деньги перечислены взыскателю, - рассказали в УФССП республики.

компенсация

