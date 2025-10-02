Общество 02.10.2025 в 10:40

Пенсионеры из Бурятии живут в любви уже 70 лет

Платиновую свадьбу отметила семья из Гурульбы
A- A+
Текст: Карина Перова
Пенсионеры из Бурятии живут в любви уже 70 лет
Фото: администрация Иволгинского района

В селе Гурульба Иволгинского района Бурятии чета пенсионеров отметила платиновую (благодатную) свадьбу. Артём Агеевич и Прасковья Фёдоровна Ивановы прожили вместе целых 70 лет.

Семью поздравили в Международный день пожилых людей. Их навестили председатель районного Совета депутатов Виктор Пастухов, заместитель председателя Совета ветеранов Иволгинского района Ольга Калёных, глава МО СП «Гурульбинское» Светлана Ободоева и др.

Оба родом из села Гашей Мухоршибирского района, там же полюбили друг друга и поженились. Уже в течение 60 лет супруги проживают в селе Гурульба. Их трудовая биография тесно связана с сельским хозяйством – знаменитым в советское время на всю страну учхозом «Байкал». Прасковья Фёдоровна работала дояркой на ферме. Артём Агеевич трудился здесь же. Свои лучшие годы отдали ради процветания большой и малой родины.

Главе семьи 93 года, а его жене 89 лет. Они пользуются большим уважением со стороны односельчан, окружены любовью, теплом и заботой семьи. У супругов двое детей, четверо внуков и четверо правнуков.

Супруги поставили свои подписи в почётной книге юбиляров района и получили почётное свидетельство от сотрудника ЗАГСа Антонины Ринчиновой. Им вручили цветы и памятные подарки.

Теги
платиновая свадьба

Все новости

В Улан-Удэ молодой мотоциклист впал в кому после аварии
02.10.2025 в 11:09
Житель Улан-Удэ хотел обмануть соцзащиту, но просчитался
02.10.2025 в 10:50
Пострадавшим на производстве жителям Бурятии выдали семь машин
02.10.2025 в 10:49
Пенсионеры из Бурятии живут в любви уже 70 лет
02.10.2025 в 10:40
Житель пригорода Улан-Удэ обгорел на пожаре
02.10.2025 в 10:20
В минприроды Бурятии назначили замминистра
02.10.2025 в 10:15
За полученную травму в Бурятии мужчина отсудил 500 тысяч рублей
02.10.2025 в 10:11
Монголия в полтора раза нарастит экспорт угля в Китай
02.10.2025 в 10:10
В Бурятии пьяная женщина на «Висте» снесла столб
02.10.2025 в 09:56
Из Улан-Удэ в Казань отменили прямые рейсы
02.10.2025 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Житель Улан-Удэ хотел обмануть соцзащиту, но просчитался

Мужчине дали деньги на бизнес, но он потратил их на себя

02.10.2025 в 10:50
Пострадавшим на производстве жителям Бурятии выдали семь машин
Каждая из них адаптирована под физические возможности своих владельцев
02.10.2025 в 10:49
За полученную травму в Бурятии мужчина отсудил 500 тысяч рублей
Из-за обрушения земли он «заработал» перелом позвоночника
02.10.2025 в 10:11
Монголия в полтора раза нарастит экспорт угля в Китай
Ежедневно через границу уголь с КНР будут перевозить 2500 грузовиков
02.10.2025 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru