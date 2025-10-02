Пенсионеры из Бурятии живут в любви уже 70 лет

В селе Гурульба Иволгинского района Бурятии чета пенсионеров отметила платиновую (благодатную) свадьбу. Артём Агеевич и Прасковья Фёдоровна Ивановы прожили вместе целых 70 лет.

Семью поздравили в Международный день пожилых людей. Их навестили председатель районного Совета депутатов Виктор Пастухов, заместитель председателя Совета ветеранов Иволгинского района Ольга Калёных, глава МО СП «Гурульбинское» Светлана Ободоева и др.

Оба родом из села Гашей Мухоршибирского района, там же полюбили друг друга и поженились. Уже в течение 60 лет супруги проживают в селе Гурульба. Их трудовая биография тесно связана с сельским хозяйством – знаменитым в советское время на всю страну учхозом «Байкал». Прасковья Фёдоровна работала дояркой на ферме. Артём Агеевич трудился здесь же. Свои лучшие годы отдали ради процветания большой и малой родины.

Главе семьи 93 года, а его жене 89 лет. Они пользуются большим уважением со стороны односельчан, окружены любовью, теплом и заботой семьи. У супругов двое детей, четверо внуков и четверо правнуков.

Супруги поставили свои подписи в почётной книге юбиляров района и получили почётное свидетельство от сотрудника ЗАГСа Антонины Ринчиновой. Им вручили цветы и памятные подарки.