Пострадавшим на производстве жителям Бурятии выдали семь машин

Каждая из них адаптирована под физические возможности своих владельцев
Текст: Андрей Константинов
Фото: региональное Отделение Соцфонда
Семь жителей Бурятии, которые ранее пострадали на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения Соцфонда. Как сообщили в учреждении, в переданных автомобилях «Лада» установлена автоматическая коробка передач. Каждая машина адаптирована под физические возможности новых владельцев. 

Специализированный транспорт выдается в соответствии с медицинскими рекомендациями по программе реабилитации пострадавшего на производстве. Общая стоимость автомобилей составляет свыше 12 миллионов рублей.

«Обеспечение автомобилями — часть социальной реабилитации в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Получатели автомобилей в разные годы получили травмы во время исполнения трудовых обязанностей. На момент наступления несчастного случая они были трудоустроены официально, что и стало гарантией их социальной защищенности», - отметили в региональном Отделении Соцфонда.

Срок эксплуатации специализированного транспорта составляет семь лет. Из семи получателей трое жителей Бурятии обращаются за заменой автомобиля уже в четвертый раз, троим спецтранспорт предоставляется в третий раз, одному пострадавшему на производстве автомобиль заменяется во второй раз.

«Отделение Социального фонда по Республике Бурятия в полном объеме исполняет гособязательства как страховщик по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В этом году это уже вторая партия специализированного автотранспорта, переданного пострадавшим на производстве. Летом этого года мы вручили 6 автовладельцам ключи от новых «Лада Гранта» с ручным управлением. Для людей, получивших травмы, которые привели их к инвалидности, автомобили дают возможность вести активный образ жизни, свободно передвигаться по работе и семейным делам», - отметил руководитель регионального Отделения Социального фонда Климентий Шомоев.

Помимо транспорта, владелец получает компенсацию расходов на горюче-смазочные материалы, а также бесплатное техобслуживание в течение всего срока эксплуатации (это 7 лет). Всего за последние три года Отделение Соцфонда передало жителям республики 44 машины.
