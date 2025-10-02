Общество 02.10.2025 в 10:50

Житель Улан-Удэ хотел обмануть соцзащиту, но просчитался

Мужчине дали деньги на бизнес, но он потратил их на себя

Текст: Анастасия Величко
Бывший военный долгое время не мог найти работу. От знакомых мужчина узнал, что от государства можно получить 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Мужчина написал бизнес-план на открытие сварочной мастерской, защитил его и стал обладателем заветной суммы.

В суде горожанин рассказал, что после увольнения с военной службы долгое время не мог найти работу. Он узнал о социальном контракте, сходил в соцзащиту, подал заявление и получил перечень документов и требований, которые нужно было подготовить. Мужчина написал бизнес-план, защитил его и заключил социальный контракт. Вскоре ему на счет «упали» 350 тысяч на приобретение оборудования для мастерской.

По факту же оборудование он не приобретал, помещением для мастерской указывал гараж родителей, а в социальную защиту предоставлял фиктивные документы, которые сам же и изготавливал. Это были документы на приобретение оборудования и на аренду помещения. Подписи в документах ставил также сам, договор аренды составлял от имени матери, поскольку она была собственником гаража. Договор купли-продажи оборудования составлял от имени арендатора, который снимал у них квартиру, подписи от его имени поставил сам.

В фиктивном договоре мужчина указал, что купил вытяжку, МШУ, сварочные аппараты, трубосгибатель, электростанцию. Образцы договоров брал из интернета, расписку от имени матери о получении 45 000 рублей за аренду гаража написал сам.

Кроме того, ежемесячно он предоставлял отчеты и распечатывал квитанции из приложения налогоплательщика, отчеты предоставлял на протяжении года.

Из 350 тысяч рублей, полученных от соцзащиты, 300 тысяч он перевел на счет матери, а остальные деньги раздал знакомым, у которых брал в долг. Деньги потратили на нужды семьи. Мужчина сказал, что изначально он действительно собирался открыть мастерскую, но в последующем решил, что не будет, поскольку не нашел оборудование.

Несостоявшегося бизнесмена Октябрьский районный суд признал виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

 
Фото: "Номер один"

