Житель Улан-Удэ хотел обмануть соцзащиту, но просчитался
Мужчине дали деньги на бизнес, но он потратил их на себя
Бывший военный долгое время не мог найти работу. От знакомых мужчина узнал, что от государства можно получить 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Мужчина написал бизнес-план на открытие сварочной мастерской, защитил его и стал обладателем заветной суммы.
В суде горожанин рассказал, что после увольнения с военной службы долгое время не мог найти работу. Он узнал о социальном контракте, сходил в соцзащиту, подал заявление и получил перечень документов и требований, которые нужно было подготовить. Мужчина написал бизнес-план, защитил его и заключил социальный контракт. Вскоре ему на счет «упали» 350 тысяч на приобретение оборудования для мастерской.
По факту же оборудование он не приобретал, помещением для мастерской указывал гараж родителей, а в социальную защиту предоставлял фиктивные документы, которые сам же и изготавливал. Это были документы на приобретение оборудования и на аренду помещения. Подписи в документах ставил также сам, договор аренды составлял от имени матери, поскольку она была собственником гаража. Договор купли-продажи оборудования составлял от имени арендатора, который снимал у них квартиру, подписи от его имени поставил сам.
В фиктивном договоре мужчина указал, что купил вытяжку, МШУ, сварочные аппараты, трубосгибатель, электростанцию. Образцы договоров брал из интернета, расписку от имени матери о получении 45 000 рублей за аренду гаража написал сам.
Кроме того, ежемесячно он предоставлял отчеты и распечатывал квитанции из приложения налогоплательщика, отчеты предоставлял на протяжении года.
Из 350 тысяч рублей, полученных от соцзащиты, 300 тысяч он перевел на счет матери, а остальные деньги раздал знакомым, у которых брал в долг. Деньги потратили на нужды семьи. Мужчина сказал, что изначально он действительно собирался открыть мастерскую, но в последующем решил, что не будет, поскольку не нашел оборудование.
Несостоявшегося бизнесмена Октябрьский районный суд признал виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Фото: "Номер один"