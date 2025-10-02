500 кг гуманитарной помощи отправили из Бурятии на СВО

500 кг гуманитарной помощи и более 400 маскировочный сетей отправил бойцам СВО ТОС «Исток» из Бурятии.

- Мы плетём маскировочные сети и шьём маскировочные халаты. Местные жители начали вязать шерстяные носки. Всё это мы отправляем ребятам на СВО, - рассказала председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.

Всего с начала спецоперации, активисты ТОСа отправили на фронт и в разные госпитали 1169 окопных свечей, 411 маскировочных сетей, 80 маскировочных халатов, 300 комплектов сухого душа, около 500 кг гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов, одежды и многого другого.

Для оказания помощи нашим бойцам можно обратиться в Управление по развитию гражданских инициатив Администрации Улан-Удэ по телефону: 44-00-38 или по адресу: ул. Октябрьская, 2, каб. 12.

Фото: мэрия города