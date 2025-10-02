Общество 02.10.2025 в 11:26

Многодетная мама и бабушка из Бурятии связала тысячу пар носков для фронта

Она способна сделать до 60 пар в месяц
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Бурятии жительница села Тарбагатай Людмила связала для бойцов спецоперации тысячу носков. Скорость у нее феноменальная – она способна сделать до 60 пар в месяц, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Раньше 70-летняя женщина старалась для своей семьи – у нее 7 детей, 19 внуков и 7 правнуков. Теперь мастерица поддерживает наших воинов.

В 2023 году сельчанка объединила свои силы с волонтерами «Серебро Тарбагатая». Там организовали сбор пряжи и материалов, чтобы создавать тёплые вещи для фронта. За три месяца Людмила связала 200 пар носков, а недавно передала свою тысячную пару.

«Всю жизнь вязала. Пряла тоже сама. Помогаю фронту, потому что внук находится на СВО. Хочется, чтобы наши мальчики в тепле были», - отметила пенсионерка.

