В Бурятии стала известна программа «Богдо Чингисхаана Сагаан Сулдэ»

В Улан-Удэ с 3 по 4 октября на территории религиозного центра «Тэнгэри» пройдет большое событие – Международный Тайлган Тэнгэрианства «Богдо Чингисхаанай Сагаан Сулдэ» (12+). Стала известна программа мероприятия.

3 октября в 11:00 состоится первая за 500 лет уникальная церемония поклонения Сулдэ Чингисхана. Она объединит шаманов и хранителей древних традиций, собрав их вместе в молитве к Великому Небу. К обряду присоединятся шаманы из Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Германии, а также из республик Тыва, Хакасия, Алтай и Якутия.

«Международный Тайлган станет не только возрождением древнейшей духовной практики, но и символом единства народов, объединённых уважением к Чингисхану и почитанием традиций предков. С собой можно принести, белёный чай, сладости, водку, молоко, сливочное масло, а также списки ваших близких», - отметили организаторы.

Возрастное ограничение 12+