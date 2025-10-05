Общество 05.10.2025 в 09:00

Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, работники системы образования!
Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Учителя!

Этот день – прекрасный повод выразить искреннюю благодарность каждому, кто посвятил свою жизнь благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Учитель - это не просто профессия, это призвание, служение обществу и будущему нашей республики.

Благодаря вашему труду, терпению и душевной щедрости формируются личности, которые завтра будут определять развитие Бурятии и всей страны.

Сегодня, в условиях постоянных перемен и новых вызовов, вы сохраняете верность высоким идеалам образования, открываете детям путь к знаниям, помогаете им верить в свои силы и строить планы на будущее. 

Ваши доброта, мудрость и профессионализм заслуживают глубочайшего уважения.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых успехов в вашем благородном деле! Пусть каждый день приносит радость общения с учениками, а труд вознаграждается признательностью и любовью! 

С праздником, дорогие учителя!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов
день учителя

Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником
05.10.2025 в 09:00
