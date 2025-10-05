Председатель Хурала Бурятии поздравил учителей с праздником

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Учителя!Этот день – прекрасный повод выразить искреннюю благодарность каждому, кто посвятил свою жизнь благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Учитель - это не просто профессия, это призвание, служение обществу и будущему нашей республики.Благодаря вашему труду, терпению и душевной щедрости формируются личности, которые завтра будут определять развитие Бурятии и всей страны.Сегодня, в условиях постоянных перемен и новых вызовов, вы сохраняете верность высоким идеалам образования, открываете детям путь к знаниям, помогаете им верить в свои силы и строить планы на будущее.Ваши доброта, мудрость и профессионализм заслуживают глубочайшего уважения.Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых успехов в вашем благородном деле! Пусть каждый день приносит радость общения с учениками, а труд вознаграждается признательностью и любовью!С праздником, дорогие учителя!