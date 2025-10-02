Улан-удэнца ушедшего босиком из больницы ищет полиция

Полицией Улан-Удэ разыскивается 67-летний Олег Хартиков. 2 сентября он вышел из отделения городской больницы №4 и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: азиатской внешности, рост около 160 см, на вид 65 лет, волосы темные, глаза карие.

Был одет: футболка темная, штаны темные, носки (обувь отсутствует), при себе был плед.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91 или 102.

Фото: МВД РБ