В Закаменском районе Бурятии строят новый корпус для центра соцобслуживания

Новый корпус для Комплексного центра социального обслуживания населения в селе Баянгол Закаменского района начали возводить весной этого года. Почти 700 миллионов рублей выделено на реализацию объекта в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.- В настоящий момент на строительной площадке ведутся работы по бетонированию перекрытий подвала в третьем блоке, армированию и устройству опалубки смежных фундаментов в первом и втором блоке, а также монтаж плит перекрытия теплотрассы. Сейчас на объекте задействовано 34 специалиста, - отметили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии.Здание сможет разместить 100 человек. Спальный корпус будет состоять из трёх разноэтажных блоков. В первом блоке предусмотрено приёмно-карантинное отделение с изолятором и общими помещениями. Остальные два блока предназначены для жилых секций, состоящих из двух или трёх комнат. Также для досуга и лечения предусмотрены специальные помещения для кружков и уютные гостиные для проведения лечебно-трудовой терапии.Окончание строительства ожидается в 2027 году.