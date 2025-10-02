На федеральной трассе в Бурятии монтируют водопропускные трубы

В селе Десятниково Тарбагатайского района подрядная организация ФКУ Упрдор «Южный Байкал» продолжает переустройство водопропускных труб на трассе «Байкал». В рамках дорожно-строительного сезона 2025 года работы идут сразу на трех участках.«На данный момент на участке 504+784 км производится устройство арматурного каркаса водопропускной трубы. На участке 505+415 км продолжается укрепление подводящего русла из монолитного бетона. А на соседнем участке 505+545 км выполняются работы по обратной засыпке котлована. Восстановленные искусственные сооружения помогут предотвратить подтопление жилых домов в период сильных осадков», - отметили в «Южном Байкале».Работы продлятся два года. В этом году установят три трубы, а оставшиеся четыре - в 2026 году.Упрдор «Южный Байкал» просит водителей соблюдать правила дорожного движения в зоне ремонта и благодарит местных жителей за понимание.