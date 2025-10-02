Общество 02.10.2025 в 12:38
«Аврора» домчит жителей Бурятии до Красноярска и Владивостока
Открыта продажа билетов в зимний период
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии в международном аэропорту «Байкал» сообщили об открытии продажи авиабилетов на социально значимые рейсы в период зимней навигации – с 26 октября по 31 декабря. Обслуживать пассажиров будет авиакомпания «Аврора».
Рейсы по маршруту «Улан-Удэ – Красноярск» будут осуществляться во вторник, среду, пятницу и воскресенье. А из столицы Бурятии во Владивосток – по четвергам (доп. рейс. 28 декабря – в воскресенье).
Подробное расписание можно посмотреть на сайте аэропорта.
Ранее «Номер один» сообщал об отмене рейсов в Казань, которые должны были осуществляться до конца года. Эту информацию подтвердил гендиректор улан-удэнской воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
