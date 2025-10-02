Общество 02.10.2025 в 12:38

«Аврора» домчит жителей Бурятии до Красноярска и Владивостока

Открыта продажа билетов в зимний период
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жителям Бурятии в международном аэропорту «Байкал» сообщили об открытии продажи авиабилетов на социально значимые рейсы в период зимней навигации – с 26 октября по 31 декабря. Обслуживать пассажиров будет авиакомпания «Аврора».

Рейсы по маршруту «Улан-Удэ – Красноярск» будут осуществляться во вторник, среду, пятницу и воскресенье. А из столицы Бурятии во Владивосток – по четвергам (доп. рейс. 28 декабря – в воскресенье).

Подробное расписание можно посмотреть на сайте аэропорта.

Ранее «Номер один» сообщал об отмене рейсов в Казань, которые должны были осуществляться до конца года. Эту информацию подтвердил гендиректор улан-удэнской воздушной гавани Дмитрий Гармаев.

