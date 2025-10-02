В Бурятии пропал 76-летний дедушка

Сообщение о пропаже 76-летнего Асалханова Артёма Афанасьевича разместили в поисковой группе «ЛизаАлерт». Мужчина родом из села Каленово, Иволгинского района Бурятии. Его местонахождение неизвестно с 27 сентября 2025 года.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, лысый, глаза зеленые.

Был одет в красную куртку, темно-зеленый костюм, черные резиновые сапоги и бежевую панаму. С собой был чёрно-синий рюкзак.

Любую информации о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»