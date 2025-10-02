Общество 02.10.2025 в 14:50

В Бурятии пропал 76-летний дедушка

Его ищут с конца сентября
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пропал 76-летний дедушка

Сообщение о пропаже 76-летнего Асалханова Артёма Афанасьевича разместили в поисковой группе «ЛизаАлерт». Мужчина родом из села Каленово, Иволгинского района Бурятии. Его местонахождение неизвестно с 27 сентября 2025 года.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, лысый, глаза зеленые.

Был одет в красную куртку, темно-зеленый костюм, черные резиновые сапоги и бежевую панаму. С собой был чёрно-синий рюкзак.

Любую информации о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»

 

Теги
поиски человека

Все новости

«Он даже не затормозил»
02.10.2025 в 15:45
Мост через Лену построят только после СВО
02.10.2025 в 15:37
В Улан-Удэ инвалиды-колясочники наведались к прокурору
02.10.2025 в 15:33
В Улан-Удэ убили сына известного бизнесмена
02.10.2025 в 15:31
В Бурятии пропал 76-летний дедушка
02.10.2025 в 14:50
В Бурятии глава села с родственником-бизнесменом распилила местный бюджет
02.10.2025 в 14:46
В Чите осудили начальника, приковавшего работника к батарее
02.10.2025 в 14:10
«Аврора» домчит жителей Бурятии до Красноярска и Владивостока
02.10.2025 в 12:38
На федеральной трассе в Бурятии монтируют водопропускные трубы
02.10.2025 в 12:33
В Бурятии нашли 35-летнюю женщину
02.10.2025 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Мост через Лену построят только после СВО
Якутия не получит 174 миллиарда рублей на свой мега-проект
02.10.2025 в 15:37
В Улан-Удэ инвалиды-колясочники наведались к прокурору
Они пожаловались на ремонт и освещение в своем доме
02.10.2025 в 15:33
«Аврора» домчит жителей Бурятии до Красноярска и Владивостока
Открыта продажа билетов в зимний период
02.10.2025 в 12:38
На федеральной трассе в Бурятии монтируют водопропускные трубы
Они должны предотвратить подтопление жилых домов
02.10.2025 в 12:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru