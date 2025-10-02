В Улан-Удэ инвалиды-колясочники наведались к прокурору

Жители дома инвалидов-колясочников обратились с коллективным заявлением в прокуратуру. Они выразили обеспокоенность состоянием здания и ненадлежащим обслуживанием управляющей организации.

Личный прием граждан, проживающих в специализированном жилом доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой провел прокурор Октябрьского района г. Улан-Удэ Аркадий Доржиев.

- Граждане указали о повреждениях пандуса на входе в здание, наличие сколов и неровностей, препятствующих передвижению маломобильных групп населения. Помимо этого, жильцы сообщили об отсутствии освещения в подвальных помещениях, - рассказали в прокуратуре республики.

По представлению прокуратуры ремонт пандуса в доме инвалидов-колясочников был вскоре произведен, также организовано и освещение в подвальном помещении.

Фото: прокуратура РБ