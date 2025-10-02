Общество 02.10.2025 в 16:27

В Бурятии вор-домушник обокрал свою бывшую сожительницу

Ущерб женщина оценила в 26 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
Сельский вор-домушник в Кабанском районе Бурятии обокрал жилище своей бывшей сожительницы. Пока женщины не было дома, он сломал дверной замок и унес с собой пару ее вещей.

46-летняя местная жительница обратилась в полицию.

- Женщина рассказала, что неизвестный проник в дом путем взлома навесного замка и похитил насосную станцию и музыкальную колонку. Ущерб составил 26 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника, которым оказался нигде не работающий ранее судимый 39-летний бывший сожитель заявительницы, - рассказали в полиции республики.

Убедившись, что дома никого нет, задержанный проник в дом с целью кражи, чтобы впоследствии продать похищенное. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

кража

В Бурятии вор-домушник обокрал свою бывшую сожительницу
02.10.2025 в 16:27
