В Бурятии вор-домушник обокрал свою бывшую сожительницу

Сельский вор-домушник в Кабанском районе Бурятии обокрал жилище своей бывшей сожительницы. Пока женщины не было дома, он сломал дверной замок и унес с собой пару ее вещей.

46-летняя местная жительница обратилась в полицию.

- Женщина рассказала, что неизвестный проник в дом путем взлома навесного замка и похитил насосную станцию и музыкальную колонку. Ущерб составил 26 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника, которым оказался нигде не работающий ранее судимый 39-летний бывший сожитель заявительницы, - рассказали в полиции республики.

Убедившись, что дома никого нет, задержанный проник в дом с целью кражи, чтобы впоследствии продать похищенное. Возбуждено уголовное дело.

