Общество 02.10.2025 в 16:42

В колледже Бурятии будут готовить гуру паназиатской кухни

Для этого открыли современные мастерские
Текст: Карина Перова
Фото: Байкальский колледж туризма и сервиса

В Бурятии открыли современные мастерские по хлебопечению и студию паназиатской кухни в Байкальском колледже туризма и сервиса. Подчеркивается, что они полностью соответствуют современным требованиям к профессиональному образованию.

На открытие пригласили представителей местных компаний, в том числе «Бурятхлебпром» и ООО «Хлебушек».

«Мы даем возможность нашим студентам осваивать практические навыки на новом современном оборудовании, которое сегодня востребовано на реальном производстве. Присутствие ведущих работодателей республики показывает заинтересованность в квалифицированных кадрах. Сегодня они убедились, что в нашем колледже создаются все необходимые условия для подготовки будущих поваров, кондитеров и пекарей», - заявил директор колледжа Баир Ангуров.

Мастерскую «Хлебопечение» создали благодаря субсидии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ. А студию паназиатской кухни открыли в рамках государственно-частного партнерства.

