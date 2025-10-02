В колледже Бурятии будут готовить гуру паназиатской кухни

В Бурятии открыли современные мастерские по хлебопечению и студию паназиатской кухни в Байкальском колледже туризма и сервиса. Подчеркивается, что они полностью соответствуют современным требованиям к профессиональному образованию.

На открытие пригласили представителей местных компаний, в том числе «Бурятхлебпром» и ООО «Хлебушек».

«Мы даем возможность нашим студентам осваивать практические навыки на новом современном оборудовании, которое сегодня востребовано на реальном производстве. Присутствие ведущих работодателей республики показывает заинтересованность в квалифицированных кадрах. Сегодня они убедились, что в нашем колледже создаются все необходимые условия для подготовки будущих поваров, кондитеров и пекарей», - заявил директор колледжа Баир Ангуров.

Мастерскую «Хлебопечение» создали благодаря субсидии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ. А студию паназиатской кухни открыли в рамках государственно-частного партнерства.