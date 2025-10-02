В селах Бурятии две семьи педагогов обеспечили жильем

В преддверии Дня учителя в Джидинском районе Бурятии две семьи педагогов получили ключи от новых домов. Приобретение жилья стало возможным благодаря участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», направленной на улучшение качества жизни в сельской местности и привлечение молодых специалистов. Ее реализовывает минсельхозпрод республики.

Счастливыми обладателями нового жилья стали учитель начальных классов Боргойской школы Александра Ламуева (в селе Белоозёрск площадью 75 кв. м.) и учитель английского языка Петропавловской школы №1 Евгения Дармаева (в селе Петропавловка площадью 106,6 кв. м.). Поздравить новосёлов приехали глава района Валерий Шагжитаров, главы сельских поселений, друзья и коллеги.

Дома педагогам предоставили по договору социального найма. Но они могут выкупить их на льготных условиях – при пятилетнем стаже работы в районе стоимость жилья составит не более 10% от затрат на его строительство. А проработав десять лет, специалист сможет выкупить жильё всего за 1% от этой суммы.

«Программа «Комплексное развитие сельских территорий» является мощным стимулом для молодых людей, стремящихся реализовать себя и внести свой вклад в процветание родных сёл. Она позволяет не только решить жилищный вопрос, но и создать комфортные условия для работы и жизни на селе. Новосёлы выражают искреннюю благодарность министерству сельского хозяйства за реализацию столь значимой и социально важной программы, которая дарит надежду и возможности жителям сельских территорий!», - прокомментировали в администрации района.