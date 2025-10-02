Общество 02.10.2025 в 17:38

Бурятию покажут на МУЗ-ТВ

Республике посвятили выпуск тревел-шоу «Приехали! По-русски»
Текст: Карина Перова
Бурятию покажут на МУЗ-ТВ
Фото: ТИЦ «Байкал»

Бурятию покажут в эфире телеканала МУЗ-ТВ в тревел-шоу «Приехали! По-русски» (16+). Выпуск выйдет 4 октября.

Ведущая Вита Чиковани поделится свежими впечатлениями и покажет регион с неожиданных сторон.

Съемки проходили в конце июня. Гости посетили Иволгинский дацан, историческую стоянку Чингисхана, живописную Турку, один из вузов. Также они отведали национальные блюда, прошли уроки национальных танцев в «Степном Кочевнике», побывали на зажигательных скачках и концерте на «Наадан Сурхарбаан».

