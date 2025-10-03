В Бурятии водителей просят не ехать через перевал на летней резине

Снег, дождь и сильный ветер обрушились вчера с вечера на перевал Пыхта. В результате там даже установился временный снежный покров.Сейчас на перевале образовался гололед. Там работает дорожная техника, идет подсыпка трассы, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7». Автомобилистам на летней резине через перевал в настоящее время ехать не рекомендуют.