Аферисты загнали в кредиты заводчицу собак из Улан-Удэ

Мошенники «обработали» жительницу Улан-Удэ, занимавшуюся продажей щенков. Ее загнали в кредитную кабалу еще в начале 2024 года, она взяла почти 2 млн рублей. Однако горожанка обратилась в полицию только сейчас – стало трудно выплачивать эти долги. Всего она отдала аферистам около 1,8 млн руб.

В 2023 году женщина опубликовала несколько объявлений о продаже собак, указав свой номер телефона. В одном из мессенджеров ей написал мужчина, который якобы заинтересовался щенками. Затем разговор перетек в совсем другое русло – про заработок в интернете, про инвестиции.

Собеседник предложил улан-удэнке попробовать вложить 10 тысяч рублей. После ей поступила «прибыль» в размере около 11 тыс. рублей. В январе 2024 года по указке мошенника она залезла в кредиты. Жулик заявил, что нужно передать все эти деньги его партнеру. Горожанка сняла наличку, встретилась с молодым человеком и передала все имеющиеся средства.

«В течение следующих двух месяцев потерпевшей на счет поступали деньги на общую сумму 180 тыс. рублей. Далее выплаты прекратились, после чего женщина поняла, что попала в руки мошенников. Известно, что в профилактических мероприятиях она участия не принимала, о данных видах мошенничества на тот момент не слышала», - рассказали в МВД по Бурятии.