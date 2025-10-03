Общество 03.10.2025 в 09:23

Аферисты загнали в кредиты заводчицу собак из Улан-Удэ

Она обратилась в полицию спустя почти два года
A- A+
Текст: Карина Перова
Аферисты загнали в кредиты заводчицу собак из Улан-Удэ
Фото: loon.site

Мошенники «обработали» жительницу Улан-Удэ, занимавшуюся продажей щенков. Ее загнали в кредитную кабалу еще в начале 2024 года, она взяла почти 2 млн рублей. Однако горожанка обратилась в полицию только сейчас – стало трудно выплачивать эти долги. Всего она отдала аферистам около 1,8 млн руб.

В 2023 году женщина опубликовала несколько объявлений о продаже собак, указав свой номер телефона. В одном из мессенджеров ей написал мужчина, который якобы заинтересовался щенками. Затем разговор перетек в совсем другое русло – про заработок в интернете, про инвестиции.

Собеседник предложил улан-удэнке попробовать вложить 10 тысяч рублей. После ей поступила «прибыль» в размере около 11 тыс. рублей. В январе 2024 года по указке мошенника она залезла в кредиты. Жулик заявил, что нужно передать все эти деньги его партнеру. Горожанка сняла наличку, встретилась с молодым человеком и передала все имеющиеся средства.

«В течение следующих двух месяцев потерпевшей на счет поступали деньги на общую сумму 180 тыс. рублей. Далее выплаты прекратились, после чего женщина поняла, что попала в руки мошенников. Известно, что в профилактических мероприятиях она участия не принимала, о данных видах мошенничества на тот момент не слышала», - рассказали в МВД по Бурятии.

Теги
мошенничество

Все новости

Два водители попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
03.10.2025 в 10:05
В Бурятии задержали особо опасного преступника
03.10.2025 в 09:51
Животным Этнографического музея Бурятии привезли две тонны корма
03.10.2025 в 09:50
Монгольским олимпийцам сшили новую форму
03.10.2025 в 09:41
В Бурятии горела почта
03.10.2025 в 09:34
Аферисты загнали в кредиты заводчицу собак из Улан-Удэ
03.10.2025 в 09:23
В Бурятии водителей просят не ехать через перевал на летней резине
03.10.2025 в 09:12
Пополнение банковской карты чужими деньгами
03.10.2025 в 09:00
Бизнесменам Бурятии грозит массовое разорение
03.10.2025 в 06:00
Тхэквондисты Бурятии выступят на чемпионате и первенстве мира в Италии
02.10.2025 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Животным Этнографического музея Бурятии привезли две тонны корма
Его собрали в рамках благотворительной акции
03.10.2025 в 09:50
Монгольским олимпийцам сшили новую форму
В ней спортсмены поедут на XXV зимние Олимпийские игры в Италию
03.10.2025 в 09:41
В Бурятии водителей просят не ехать через перевал на летней резине
Пыхту занесло снегом
03.10.2025 в 09:12
Пополнение банковской карты чужими деньгами
Как не стать жертвой мошенников?
03.10.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru