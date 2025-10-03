Монгольским олимпийцам сшили новую форму

На предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года монгольские спортсмены будут соревноваться в биатлоне, лыжных гонках по пересеченной местности, конькобежном спорте и горных лыжах. Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Новая парадная форма национальной сборной на церемонии открытия будет представлена коллекцией, разработанной компанией «Goyol Cashmere».

Национальный олимпийский комитет Монголии подписал Соглашение о сотрудничестве с компанией «Goyol Cashmere», чтобы официально начать разработку и производство парадной формы для церемоний открытия и закрытия. Кроме того, Национальный олимпийский комитет и Государственный комитет по физической культуре и спорту Монголии создали рабочую группу для выбора компании, которая будет производить парадную форму для олимпийской сборной. После открытого процесса отбора, объявленного НОК, рабочая группа приняла окончательное решение на основе консультаций со спортсменами.

Парадная форма для церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр имеет большое значение, отражая историю, культуру, традиции и развитие страны. Соответственно, монгольские спортсмены выйдут на стадион в парадной форме, сочетающей национальное наследие с современным дизайном.

Что касается российских спортсменов, то пока, как сообщают СМИ, Международный олимпийский комитет (МОК) не определился по поводу допуска наших атлетов на Олимпийские игры. Пока части спортсменов разрешено лишь участие в нейтральном статусе, без гимна и флага. Запрет выступления национальной сборной на олимпиадах МОК ввёл в 2022 году после начала военной спецоперации.