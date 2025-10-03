Животным Этнографического музея Бурятии привезли две тонны корма

Животным Этнографического музея накануне привезли две тонны корма. Свежие овощи, фрукты и зерновые культуры собрали в рамках благотворительной акции «Урожай для братьев наших меньших», сообщили в Этномузее со ссылкой на сообщество «Терком работников ОСФР по Бурятии».

Акцию провели Отделение Фонда пенсионного и социального страхования республики, Молодежный совет ОСФР по Республике Бурятия и Терком работников ОСФР по РБ.

Фото: «Терком работников ОСФР по Бурятии»