Общество 03.10.2025 в 09:50
Животным Этнографического музея Бурятии привезли две тонны корма
Его собрали в рамках благотворительной акции
Текст: Елена Кокорина
Животным Этнографического музея накануне привезли две тонны корма. Свежие овощи, фрукты и зерновые культуры собрали в рамках благотворительной акции «Урожай для братьев наших меньших», сообщили в Этномузее со ссылкой на сообщество «Терком работников ОСФР по Бурятии».
Акцию провели Отделение Фонда пенсионного и социального страхования республики, Молодежный совет ОСФР по Республике Бурятия и Терком работников ОСФР по РБ.
Фото: «Терком работников ОСФР по Бурятии»