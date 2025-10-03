Общество 03.10.2025 в 10:16

Многодетные из Бурятии стали родителями долгожданной дочери

Девочка стала сестрой пяти старших братьев
Текст: Елена Кокорина
Многодетные из Бурятии стали родителями долгожданной дочери

Супруги Федотовы из Бурятии стали родителями долгожданной шестой дочери. Теперь в их семье пять мальчиков и одна девочка.

Девочка весом 3540 г и ростом 53 см появилась на свет 25 сентября 2025 года. Малышку назвали Евгения.

- Для мамы, Юлии Федотовой, это уже шестые роды. Вместе с супругом Григорием они воспитывают пятерых сыновей, а теперь в их доме засияла долгожданная маленькая принцесса. Старшему сыну уже 23 года, и теперь вся большая и дружная семья встречает сестрёнку с любовью и радостью. Это событие – не просто рождение ещё одного малыша. Это пример силы материнства, семейных ценностей и настоящего счастья, когда дом наполняется детскими голосами, - подчеркнули в Республиканском перинатальном центре.

Фото: РПЦ

многодетные

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

