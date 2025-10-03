Журавлям-красавкам из Бурятии посвятили серию мультика

Студия «Клаксон Продакшн» выпустила новую серию экологического мультсериала «Команда Флоры.Экопатруль» (0+) про Бурятию. Действия разворачиваются на территории Тункинского национального парка, где герои столкнулись с необычной угрозой для редких животных. Эпизод длится 11 минут.

Коварный Мистер Маг оживил манекены из магазина одежды и отправил их на охоту за журавлями-красавками, занесенными в Красную книгу. Он хотел выведать у исчезающих видов секрет их «фокуса с исчезновением». Экопатрульный Орёл срочно вызывает Команду Флоры для спасения уникальных пернатых.

«Особое внимание в серии уделено работе национальных парков. Герои наглядно демонстрируют, как заповедные территории помогают сохранять биоразнообразие и защищают редкие виды от исчезновения», - пишет журнал MODERN MEGAPOLIS GUIDE.