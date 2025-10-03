Общество 03.10.2025 в 10:43

Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов

Его отправили в колонию-поселение
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии жителя Северобайкальска приговорили к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату алиментов на содержание сына. Мужчина уклонялся от обязанности с 2013 года.

Нерадивого отца уже привлекали к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Но северобайкальцу все было нипочем – он нигде не работал, а алименты выплачивал лишь изредка. К июню 2025 года задолженность перед ребенком достигла почти 1,5 млн рублей.

Дознаватели республиканской службы судебных приставов завели уголовное дело (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), которое было направлено в суд.

В Северобайкальском городском суде мужчине назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Ранее «Номер один» сообщал о мужчине, который задолжал детям более 2 млн рублей алиментов.

Теги
алименты долг приставы

Все новости

Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе
03.10.2025 в 11:34
В Бурятии снова сменился главврач Бичурской ЦРБ
03.10.2025 в 11:20
Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны
03.10.2025 в 11:07
В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда
03.10.2025 в 10:54
В селе Бурятии раскрыли уголовное дело по краже сала и электропилы
03.10.2025 в 10:51
Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов
03.10.2025 в 10:43
Жители Улан-Удэ жалуются на работу транспорта
03.10.2025 в 10:31
Журавлям-красавкам из Бурятии посвятили серию мультика
03.10.2025 в 10:16
Многодетные из Бурятии стали родителями долгожданной дочери
03.10.2025 в 10:16
Два водителя попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
03.10.2025 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии снова сменился главврач Бичурской ЦРБ
Прежний руководитель не проработал и года
03.10.2025 в 11:20
Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны
Почетное звание присвоили Ольге Алагуевой
03.10.2025 в 11:07
В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда
Председателю родительского комитета придется извиняться за свои высказывания
03.10.2025 в 10:54
В селе Бурятии раскрыли уголовное дело по краже сала и электропилы
Сельчанин-уголовник обчистил свою собутыльницу
03.10.2025 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru