Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов

В Бурятии жителя Северобайкальска приговорили к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату алиментов на содержание сына. Мужчина уклонялся от обязанности с 2013 года.

Нерадивого отца уже привлекали к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Но северобайкальцу все было нипочем – он нигде не работал, а алименты выплачивал лишь изредка. К июню 2025 года задолженность перед ребенком достигла почти 1,5 млн рублей.

Дознаватели республиканской службы судебных приставов завели уголовное дело (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), которое было направлено в суд.

В Северобайкальском городском суде мужчине назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

