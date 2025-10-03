В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску горожанки к председателю родительского комитета класса, где учится ее ребенок. Поводом для этого стала перепалка в родительском чате. По ее итогам женщина, посчитавшая себя оскорбленной, написала заявление в суд о защите своей чести и достоинства, а также компенсации морального вреда. Его она оценила в 50 тысяч рублей.Как следует из материалов дела, в мае этого года истица в чате обратилась к родительскому комитету с просьбой вернуть ее деньги из копилки класса, которые не использовались на ее ребенка для выездов на туристические слёты. Вместо того, чтобы мирно уладить вопрос, председатель родительского комитета затеяла ссору и нелестно высказалась в адрес женщины.Оскорбленная горожанка подала иск в суд. В свое заявлении она сообщила, что высказывания председателя родкома в публичном чате были совершены умышленно, с явно выраженной целью дискредитировать, подорвать ее авторитет и самоутвердиться. Также была унижена ее честь и достоинство в публичном пространстве. Она потребовала от ответчицы публичных извинений и выплаты компенсации в размере 50 тысяч рублей.Рассмотрев материалы дела, суд с доводами истицы согласился. Фемида признала, что высказывания председателя родкома носили унижающий, нарушающий честь и достоинство характер. Ответчицу обязали принести женщине извинения на собрании родителей, а также выплатить компенсацию морального вреда. Правда, в размере всего 5000 рублей. Также с нее взысканы судебные расходы.Решение еще не вступило в законную силу.