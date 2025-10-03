Общество 03.10.2025 в 10:54

В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда

Председателю родительского комитета придется извиняться за свои высказывания
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда
Фото: архив «Номер один»
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску горожанки к председателю родительского комитета класса, где учится ее ребенок. Поводом для этого стала перепалка в родительском чате. По ее итогам женщина, посчитавшая себя оскорбленной, написала заявление в суд о защите своей чести и достоинства, а также компенсации морального вреда. Его она оценила в 50 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, в мае этого года истица в чате обратилась к родительскому комитету с просьбой вернуть ее деньги из копилки класса, которые не использовались на ее ребенка для выездов на туристические слёты. Вместо того, чтобы мирно уладить вопрос, председатель родительского комитета затеяла ссору и нелестно высказалась в адрес женщины.

Оскорбленная горожанка подала иск в суд. В свое заявлении она сообщила, что высказывания председателя родкома в публичном чате были совершены умышленно, с явно выраженной целью дискредитировать, подорвать ее авторитет и самоутвердиться. Также была унижена ее честь и достоинство в публичном пространстве. Она потребовала от ответчицы публичных извинений и выплаты компенсации в размере 50 тысяч рублей. 

Рассмотрев материалы дела, суд с доводами истицы согласился. Фемида признала, что высказывания председателя родкома носили унижающий, нарушающий честь и достоинство характер. Ответчицу обязали принести женщине извинения на собрании родителей, а также выплатить компенсацию морального вреда. Правда, в размере всего 5000 рублей. Также с нее взысканы судебные расходы. 

Решение еще не вступило в законную силу.
Теги
суд оскорбление

Все новости

Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе
03.10.2025 в 11:34
В Бурятии снова сменился главврач Бичурской ЦРБ
03.10.2025 в 11:20
Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны
03.10.2025 в 11:07
В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда
03.10.2025 в 10:54
В селе Бурятии раскрыли уголовное дело по краже сала и электропилы
03.10.2025 в 10:51
Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов
03.10.2025 в 10:43
Жители Улан-Удэ жалуются на работу транспорта
03.10.2025 в 10:31
Журавлям-красавкам из Бурятии посвятили серию мультика
03.10.2025 в 10:16
Многодетные из Бурятии стали родителями долгожданной дочери
03.10.2025 в 10:16
Два водителя попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
03.10.2025 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии снова сменился главврач Бичурской ЦРБ
Прежний руководитель не проработал и года
03.10.2025 в 11:20
Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны
Почетное звание присвоили Ольге Алагуевой
03.10.2025 в 11:07
В селе Бурятии раскрыли уголовное дело по краже сала и электропилы
Сельчанин-уголовник обчистил свою собутыльницу
03.10.2025 в 10:51
Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов
Его отправили в колонию-поселение
03.10.2025 в 10:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru