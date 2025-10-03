В селе Бурятии раскрыли уголовное дело по краже сала и электропилы

В Бурятии участковыми полицейскими села Мухоршибирь была раскрыта кража шести килограммов сала и инструментов. Ущерб, причинённый местной жительнице, обратившейся к правоохранителям, составил более 16 тысяч рублей.

- 42-летняя женщина сообщила, что неизвестный похитил набор ключей, электропилу и 6 кг сала. Причастным к совершенному преступлению оказался ранее судимый, нигде не работающий 41-летний местный житель. Потерпевшая длительное время распивала с ним спиртное, и, в очередной раз, в ходе совместного распития, ушла спать. Воспользовавшись этим, он обокрал ее, - рассказали в полиции республики.

Похищенное изъято частично, потому что часть его он уже успел сбыть, а сало съесть. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site