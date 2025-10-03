Общество 03.10.2025 в 11:07

Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны

Почетное звание присвоили Ольге Алагуевой
Текст: Карина Перова
Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны
Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Педагог русского языка и литературы школы № 49 города Улан-Удэ Ольга Алагуева удостоилась высочайшего профессионального признания – ей присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщили в комитете по образованию администрации города.

В 1985 году Ольга Лазаревна окончила Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова. И сразу же связала свою жизнь с любимой профессией. Она постоянно совершенствовала собственные знания и помогала раскрывать потенциал школьникам.

Особое достижение педагога – более 15 выпусков учеников, сдавших ЕГЭ на максимальный балл. Также под ее руководством ребята побеждали на всероссийских олимпиадах, научных конференциях и интеллектуальных состязаниях.

заслуженный учитель звание

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

