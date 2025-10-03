Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны

Педагог русского языка и литературы школы № 49 города Улан-Удэ Ольга Алагуева удостоилась высочайшего профессионального признания – ей присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщили в комитете по образованию администрации города.

В 1985 году Ольга Лазаревна окончила Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова. И сразу же связала свою жизнь с любимой профессией. Она постоянно совершенствовала собственные знания и помогала раскрывать потенциал школьникам.

Особое достижение педагога – более 15 выпусков учеников, сдавших ЕГЭ на максимальный балл. Также под ее руководством ребята побеждали на всероссийских олимпиадах, научных конференциях и интеллектуальных состязаниях.