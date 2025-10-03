Общество 03.10.2025 в 11:20
В Бурятии снова сменился главврач Бичурской ЦРБ
Прежний руководитель не проработал и года
Текст: Андрей Константинов
В Центральной районной больнице Бичурского района назначен новый главный врач. С 1 октября эту должность заняла Эржена Доржиева. Ранее она работала в Республиканском перинатальном центре.
Как сообщается на странице ЦРБ в соцсети, Эржена Доржиева работает в здравоохранении 23 года.
«Эржена Цыбиковна - врач акушер-гинеколог, организатор здравоохранения и общественного здоровья. Обучение проходила в Читинской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело», интернатуру по «акушерству и гинекологии» в Республиканском перинатальном центре. Имеет опыт руководящей работы в здравоохранении – 5 лет», - говорится в сообщении о ее назначении.
Напомним, в Бичурской ЦРБ за последнее время уже сменилось несколько главврачей. С ноября 2021 года больницей руководила Олеся Спинева, весной 2024 года на нее возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. С ноября прошлого года медицинское учреждение возглавил выходец из Забайкальского края Баяр Бадмаев, который ранее был главврачом Каларской ЦРБ.
Тегибольница назначение