Общество 03.10.2025 в 11:44

В Бурятии военного оштрафовали на 210 тысяч рублей

Он поплатился за пьяную езду
Текст: Карина Перова
В Бурятии военного оштрафовали на 210 тысяч рублей
В Бурятии военный ответил за пьяную езду. Он, будучи нетрезвым, сел за руль «Субару Импреза» и ездил по улицам Гусиноозерска.

Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.

