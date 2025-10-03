В Бурятии военного оштрафовали на 210 тысяч рублей

В Бурятии военный ответил за пьяную езду. Он, будучи нетрезвым, сел за руль «Субару Импреза» и ездил по улицам Гусиноозерска.

Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.