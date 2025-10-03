В Бурятии нашли заплутавшего в лесу 76-летнего пенсионера

В Бурятии нашли 76-летнего пенсионера, пропавшего 27 сентября в лесу около села Калёново Иволгинского района. Кинологический отряд добровольцев «АМГАЛАН» получил заявку от сотрудников полиции 2 октября. К слову, для них это был первый поиск.

На операцию выехали 4 кинологических расчета, добровольцы «ЛизаАлерт», местные жители, родственники пропавшего, полицейские и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС).

В 18:39 пожилого мужчину нашли в лесу. Его эвакуировали и передали родным.

«Это был первый поиск кинологических расчетов отряда добровольцев кинологов «АМГАЛАН». Было волнительно не только для проводников, но и для питомцев. Собаки белая швейцарская овчарка Рэй, доберман Дея, немецкая овчарка Джери и Вельш корги пемброк Марик рвались в лес и не понимали почему их не пускают на поиск пропавшего человека в лесной массив», - рассказали добровольцы.