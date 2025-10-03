В Улан-Удэ угольные котельные перешли на электроотопление

Две котельные в Улан-Удэ – в микрорайоне Орешкова и обслуживающая школу №54 по улице Талалихина – полностью переведены на работу от современных электрокотлов и уже подключены к системе теплоснабжения. Этот переход позволит значительно сократить вредные выбросы предстоящей зимой и сделать воздух чище для жителей, сообщили в мэрии города.

Еще одну котельную, расположенную на улице Невского, переведут на электроотопление до конца 2025 года. Все необходимые проектные и подготовительные работы завершены, закуплено оборудование, ведутся монтажные работы.

Переход на электрокотлы позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить эксплуатационные риски и улучшить экологическую обстановку в городе.

Фото: мэрия города