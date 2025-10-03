Жителей Бурятии не пустят в Худакский заказник из-за ревущего оленя

Жителей и гостей Бурятии не пустят в Худакский заказник из-за ревущего изюбря. С середины сентября у благородного оленя начинается сезон размножения – гон.

В связи с этим в особо охраняемых природных территориях регионального значения объявлен режим тишины и спокойствия. Соответственно, согласования на посещение заказника через сайт www.burpriroda.ru в октябре не выдаются.

«В сезон, называемый гоном, олень метит территорию, обдирая рогами деревья и разбивая копытами землю. Свою территорию самцы охраняют, издавая предупредительный рев», - отметили в БУ «Бурприрода».