Общество 03.10.2025 в 14:00

Работника крупного предприятия в Бурятии задержали с марихуаной

Полицейские тормознули его на проходной
Текст: Елена Кокорина
Работника крупного предприятия в Бурятии задержали с марихуаной

В Улан-Удэ на проходной одного из крупных предприятий республики транспортные полицейские задержали работника с марихуаной. При себе у 33-летнего мужчины оказалось около 300 граммов растительного наркотика.

Проверка и задержание проходило в рамках оперативно-профилактической операции «МАК».

- При проведении личного досмотра в кармане у мужчины обнаружен пакет с содержимым растительного происхождения. Согласно заключению эксперта содержимое пакета является наркотическим средством – «марихуана», общим весом 280,5 гр. Со слов мужчины, растительный наркотик он собрал в поле для личного употребления без цели сбыта, - рассказали в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Фото: loon.site

