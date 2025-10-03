Общество 03.10.2025 в 15:00

Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе ИИ-решений

В России стартовал конкурс «Креативное Поколение»

Текст: Анастасия Величко
Это федеральный контент-хакатон в сфере креативных индустрий с применением генеративных нейросетей. «Креативное Поколение» направлен на формирование нового поколения специалистов, применяющих ИИ и креативный подход в разных секторах экономики — от медиа и культуры до сельского хозяйства и строительства.

Конкурс открыт и для тех, кто только начинает работать с нейросетями, и для профессионалов, уже развивающих проекты в креативных индустриях. Участники пройдут бесплатное обучение, получат обратную связь от экспертов и представят свои идеи в семи номинациях.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. Конкурс пройдет в несколько этапов. С 1 октября по 9 декабря будет открыт приём заявок и образовательная программа, с 10 по 15 декабря состоится первичный отбор проектов, а с 15 по 18 декабря жюри определит лауреатов. Финал трека «Медиатехнологии» состоится раньше основной программы — 5 декабря.

Торжественное награждение победителей в других номинациях пройдет 19 декабря в технологическом хабе «Амальтея» на территории инновационного центра Сколково. Лучшие команды получат возможность внедрить свои решения у индустриальных партнеров, поддержку менторов и медийное продвижение проектов.

 
