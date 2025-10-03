Общество 03.10.2025 в 15:08

В Улан-Удэ будут судить 20-летнего «закладчика» наркотиков

Парню «светит» до 20 лет лишения свободы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ будут судить 20-летнего «закладчика» наркотиков

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в незаконном сбыте синтетических наркотиков в крупном размере, организованном группой лиц.

- Установлено, что по предложению своего знакомого он вступил в преступную группу, занимающуюся незаконной реализацией синтетических наркотических средств через интернет-магазин, в роли закладчика. В феврале текущего года обвиняемый вместе с соучастниками забрал из двух тайников наркотики, после чего они были задержаны. Подготовленные для распространения наркотические вечества весом 48 г были изъяты, - рассказали в прокуратуре республики.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ.

Фото: прокуратура РБ

 

Теги
наркотики

Все новости

Чиновник из Улан-Удэ вернулся с зоны СВО
03.10.2025 в 16:19
В Бурятии упали продажи дорогих смартфонов
03.10.2025 в 16:03
В Бурятии на выходные будет тепло
03.10.2025 в 15:57
В Бурятии осудили лесничего, собиравшего «дань»
03.10.2025 в 15:42
В Улан-Удэ горожанин отправил на тот свет пьющую сожительницу
03.10.2025 в 15:33
В Бурятии семья работников образования отмечает бриллиантовую свадьбу
03.10.2025 в 15:22
В Улан-Удэ будут судить 20-летнего «закладчика» наркотиков
03.10.2025 в 15:08
Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе ИИ-решений
03.10.2025 в 15:00
В селе Бурятии на месте бывшей колонии построят туркомплекс с саунами
03.10.2025 в 14:31
Житель Бурятии поплатился за оскорбление прокурора
03.10.2025 в 14:28
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии на выходные будет тепло
Серьезных осадков в ближайшие два дня не ожидается
03.10.2025 в 15:57
В Бурятии семья работников образования отмечает бриллиантовую свадьбу
Поздравления принимают Михаил и Ангелина Бичихановы
03.10.2025 в 15:22
Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе ИИ-решений

В России стартовал конкурс «Креативное Поколение»

03.10.2025 в 15:00
Житель Бурятии наказал работодателей за приобретенные болезни

Мужчина 15 лет проработал под землей и стал инвалидом

03.10.2025 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru