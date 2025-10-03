В Улан-Удэ будут судить 20-летнего «закладчика» наркотиков

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в незаконном сбыте синтетических наркотиков в крупном размере, организованном группой лиц.

- Установлено, что по предложению своего знакомого он вступил в преступную группу, занимающуюся незаконной реализацией синтетических наркотических средств через интернет-магазин, в роли закладчика. В феврале текущего года обвиняемый вместе с соучастниками забрал из двух тайников наркотики, после чего они были задержаны. Подготовленные для распространения наркотические вечества весом 48 г были изъяты, - рассказали в прокуратуре республики.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ.

Фото: прокуратура РБ