В Бурятии семья работников образования отмечает бриллиантовую свадьбу – 60-летие супружеской жизни. Как отметили в пресс-службе правительства республики, поздравления принимают Михаил Петрович и Ангелина Александровна Бичихановы.

Глава семейства является кандидатом медицинских наук, заслуженным работником образования. Проводил исследования в Бурятском научном центре в отрасли тибетской медицины. Позже преподавал на медицинском факультете БГУ.

Его супруга много лет преподавала в техникумах Улан-Удэ. Пока муж учился в аспирантуре, она работала в Москве в плановом отделе Гостелерадио СССР. Тогда ей довелось участвовать в строительстве олимпийской деревни. Ангелина вместе с коллегами решала вопросы по финансовому обеспечению масштабного проекта. Работала со дня открытия и до закрытия лицеев в пяти городах.

«Супруги достойно воспитали своих детей: старшая дочь – врач, младшая – преподаватель иностранных языков. Участвуют в воспитании трех внуков», - рассказали в правительстве Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о чете пенсионеров, которые живут в любви уже 70 лет.