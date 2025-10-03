В Бурятии на выходные будет тепло

По данным синоптиков, предстоящие выходные порадуют жителей Бурятии относительно теплой погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра днем по республике ожидается +8…+13, местами +3…+8 градусов. Существенных осадков не ожидается.Днем в воскресенье также будет тепло: +9…+14°, местами +3…+8 градусов. Но местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.В Улан-Удэ в субботу будет преимущественно без осадков, температура днем +9…+11 градусов. Теплая погода сохранится в столице Бурятии и в воскресенье. Однако уже в понедельник погода в республике снова испортится.