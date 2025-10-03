Общество 03.10.2025 в 17:15

«Недалеко от фронта»: врач из Бурятии трудился в городе Алешки

В минздраве Херсонской области поблагодарили медика
Текст: Карина Перова
«Недалеко от фронта»: врач из Бурятии трудился в городе Алешки
Фото: минздрав Бурятии

В минздраве Херсонской области выразили благодарность врачу из Бурятии – анестезиологу-реаниматологу РК БСМП имени Ангапова Сергею Шенаршееву. В августе-сентябре он работал в составе бригады Федерального центра медицины катастроф в городе Алешки, находящемся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

«Хотим отметить высокий уровень профессионализма врача анестезиолога-реаниматолога Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова Сергея Шенаршеева и поблагодарить за мужество, оперативность в принятии решений и ответственность при выполнении обязанностей! Такие примеры самоотверженности, высокого чувства долга и верности профессии вдохновляют и укрепляют веру в Победу!», - прокомментировали в областном минздраве.

Сергей Шенаршеев трудится в БСМП с 2012 года. Окончил интернатуру Читинской государственной медицинской академии по профилю «анестезиология-реаниматология».

