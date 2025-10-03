Черных грифов стали замечать в окрестностях Улан-Удэ

В Бурятии местный житель снял на видео чёрных грифов в Тункинском нацпарке, удивившись и внушительным размерам крылатых, и их количеству. Между тем, птиц этого вида стали наблюдать не только в районах республики, но и в окрестностях Улан-Удэ.

По словам орнитолога и научного сотрудника национального парка Лопсона Базарова, чёрные грифы в Тунке последние пять лет фиксируются круглогодично. Кроме того, отмечается расширение их ареала обитания. Случаи появления этих птиц отмечены в окрестностях Улан-Удэ, в Еравнинском районе, а также на территории Якутии.

Узнать больше о черном грифе можно на сайте информационно-аналитической системы Тункинского национального парка.

Фото: скрин видео Тункинский нацпарк