Общество 04.10.2025 в 09:27
В Бурятии товары с маркетплейсов обложат новым налогом
За покупку импортных товаров придётся заплатить НДС
Текст: Иван Иванов
Правительство РФ продолжает «улучшать» жизнь россиян, изобретая все новые и новые новации в сфере налогообложения. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, приобретаемые россиянами через зарубежные маркетплейсы, сообщают «Ведомости». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, с 2027 года налог составит 5%, с 2028 г. — 10%, с 2029 г. — 15%. С 2030 г. ставка достигнет 20%.
Добавим, что НДС накинут даже на те товары, стоимость которых не превышает установленные нормы беспошлинного ввоза. Единственное, что утешает - налоги обещано поднять не завтра, а с января 2027 года. Есть возможность подготовиться к плохому сценарию нового витка цен на маркетплейсах.
