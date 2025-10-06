На перевале в Бурятии – снег и гололед

На перевале Пыхта идет снег и образовался гололед, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7». Для расчистки и подсыпки трассы сейчас задействована дорожная техника.Водителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, не рекомендуют ехать через перевал.