На перевале в Бурятии – снег и гололед
Водителям не рекомендуют ехать там на летней резине
Текст: Андрей Константинов
На перевале Пыхта идет снег и образовался гололед, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7». Для расчистки и подсыпки трассы сейчас задействована дорожная техника.
Водителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, не рекомендуют ехать через перевал.
