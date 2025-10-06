Общество 06.10.2025 в 09:49

В Бурятии судоводителя покарали рублем за просроченный диплом

Он продолжал возить людей
Текст: Карина Перова

Фото: архив «Номер один»

В Бурятии по постановлению транспортного прокурора мужчину оштрафовали за управление судном с просроченным дипломом.

Проверка показала, что в июле судоводитель неоднократно осуществлял перевозку пассажиров в акватории озера Байкал. При этом срок действия «корочки» у него истек.

Его привлекли к административной ответственности (управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном). Штраф составил 10 тысяч рублей, отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

штраф транспортная прокуратура

