В Бурятии судоводителя покарали рублем за просроченный диплом

В Бурятии по постановлению транспортного прокурора мужчину оштрафовали за управление судном с просроченным дипломом.

Проверка показала, что в июле судоводитель неоднократно осуществлял перевозку пассажиров в акватории озера Байкал. При этом срок действия «корочки» у него истек.

Его привлекли к административной ответственности (управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном). Штраф составил 10 тысяч рублей, отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.