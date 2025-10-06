Общество 06.10.2025 в 10:49

В Улан-Удэ Центральный стадион открыли после капремонта

На его обновление выделяли более 60 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ Центральный стадион открыли после капремонта
5 октября в Улан-Удэ после капитального ремонта торжественно открыли Центральный стадион. В мероприятии принял участие глава республики Алексей Цыденов. Он поздравил с открытием гостей и первых участников матча чемпионата России - команды «Полимер» (Барнаул) и «Бурятия» (Улан-Удэ). 

- Сегодня поле соответствует всем самым высоким требованиям. Мы теперь можем принимать и официальные матчи Российского футбольного союза, легкоатлетические дорожки наши приведены в полное соответствие. Все для наших спортсменов, для наших ребят и больших, и малых, - отметил Алексей Цыденов.

Спортивный объект отремонтировали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На ремонт стадиона из федерального бюджета выделили 35,7 млн рублей, еще почти 30 млн дал бюджет республики. 


В рамках капремонта был обновлен лестничный сход, оборудованный системой подъема и спуска для маломобильных граждан, заменены информационное табло, покрытие футбольного поля и беговых дорожек. 

Напомним, стадион рассчитан на 10 тысяч зрителей. Объект является единственным плоскостным спортивным сооружением регионального значения, на котором проводятся спортивные соревнования регионального, межрегионального и международного уровней.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
