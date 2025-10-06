Олимпиады по бурятскому языку помогут выпускникам школ при поступлении

С 2026 года Олимпиады по бурятскому языку, проводимые в рамках национально-регионального компонента обучения, вошли в федеральный перечень Олимпиад третьего уровня. По словам Валерия Позднякова, министра образования Бурятии, раньше эти Олимпиады проводились в республике, победителей награждали и на этом все заканчивалось.

Теперь Олимпиады будут рейтинговыми и в некоторых ВУЗах их результаты будут засчитываться при поступлении. Раньше этого не было. «Это большой шаг, который мы сделали в последнее время», - говорит министр.

Какое количество баллов давать победителям Олимпиад по бурятскому языку определят сами ВУЗы – это не регламентируется какими-то другими документами. Эту новость Валерий Поздняков сообщил в преддверии традиционного Месячника бурятского языка.

Фото: loon.site